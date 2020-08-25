В День знаний в Добринском районе запретят торговлю алкоголем

1 сентября в предприятиях розничной торговли района не будут торговать алкоголем.

Администрация Добринского муниципального района в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118–ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» уведомляет руководителей торговых предприятий Добринского района, что реализация алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли 1 сентября 2020 г. по случаю проведения мероприятия «День знаний» запрещена.