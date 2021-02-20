Торги на поставку питания в 48 школ Липецка с 1 марта выиграли ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш», понизив цену лотов на 30 и более процентов. Несмотря на то, что контракт с бизнесменом, которому принадлежат обе компании, ещё не заключен, в департаменте образования уже ведут серьёзную подготовительную работу. Главная цель – проконтролировать, чтобы питание, которым поставщик будет обеспечивать школьников, было качественным.

– Падение цены очень серьёзное. И этот факт вызывает у нас опасения. Тем не менее, если из-за стоимости пострадает качество школьного питания, контракт будет расторгнут. И мы бросим все силы на обеспечение жесточайшего контроля по данному вопросу, – сообщила председатель департамента Светлана Бедрова.

В департаменте образования уже провели встречу с предпринимателем. Он заверил, что для него качественное оказание услуг также является приоритетным. Однако в этой ситуации представители департамента верить на слово не собираются. Ситуация обсуждалась на профильной комиссии в городском совете, где депутаты подтвердили готовность совместно со специалистами от образования организовывать проверки в школьных столовых. Будет усилен контроль и со стороны общественности, ожидается, что в работу включатся не только активные родители, но и представители региональных отделений Общественной палаты и Общероссийского народного фронта. Своеобразные рейды будут носить внезапный и массовый характер.

– Сегодня мы уделяем очень серьёзное внимание данному вопросу, – подчеркивает Светлана Бедрова. – Поставщик уже предоставил нам данные по меню – вес блюд, продукты – всё соответствует нормам. Сейчас идёт согласование ежедневного меню школьников, будем внимательно следить, чтобы ни по одному из параметров не было ухудшения.

Стоит отметить, что ИП Мамедов и ООО «Карт-Бланш» будут не единственными поставщиками школьного питания. В образовательных учреждениях Липецка продолжат работать ООО «Топаз», ООО «Липецкая оптовая база», ООО «ГК Фьюжен Менеджмент», ООО «Ника-плюс».