В дерби двух “Металлургов” сильнее оказался липецкий. 7:0!

“Металлург” (Липецк) в рамках 12-го тура первенства ПФЛ обыграл на своем поле футбольный клуб “Металлург-Видное” из города Видное Московской области со счетом 7:0.

Начало разгрому положил Андрей Овчинников на 14-й минуте матча. Десятый номер липецкой команды получил мяч на привычном для себя левом фланге, вошел в штрафную, накрутив соперника, прострелил и сам же успел на добивание.

Не дав гостям опомниться, липчане забили еще дважды, на 19-й и 23-й минутах. Оба гола получились, как под копирку, – навес слева и точный удар головой. А еще в обоих случаях автором забитых мячей стал Владлен Бабаев.

Воодушевившись успехом одноклубника на 29-й минуте мяч головой отправил в сетку ворот Илья Глебов.

Таким образом, на перерыв команды ушли со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

А сразу после перерыва стал уже 5:0. Снова липчане оказались сильнее на втором этаже в чужой штрафной площади. Точным ударом отличился Александр Кутьин.

Затем Владлен Бабаев решил разбавить однообразность взятия ворот и после контратаки забил свой третий гол в этой встрече, но уже не головой, а дальним ударом из-за пределов штрафной.

А завершил “избиение” соперников Никита Кашаев, забивший 7-й гол, который стал для него первым в первой же игре за липецкую команду.

Гости иногда предпринимали попытки забить гол престижа, и в один из моментов им это удалось, но арбитр отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

В итоге – 7:0. Уверенная победа липецкого “Металлурга”. Следующий матч липчане проведут на выезде в четверг, 29 октября, против лидера первенства – саратовского “Сокола”.

Видео: ФК “Металлург”