В детские музыкальные школы и школы искусств Липецка купят оборудование и инструменты по новому нацпроекту «Семья»

Шесть музыкальных школ и школ искусств в Липецке получат новые инструменты, учебные пособия и книги, технику и мебель по госпрограмме «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». На это выделено больше 24 млн рублей.

Первые партии оборудования уже доставлены в Детскую музыкальную школу № 9 и Детскую школу искусств № 12. Также его получат Детские школы искусств № 6 и № 7, Детская музыкальная школа № 8, Детская художественная школа имени В. Сурикова. В этих шести учреждениях обучаются больше 3,4 тысячи ребят.

«У наших детей должны быть все возможности для того, чтобы развивать свои таланты. Новые инструменты, книги, мебель — это не просто закупки, это вклад в их успех. Пусть творчество наших ребят будет ещё ярче!», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.