В детских лагерях Липецкой области пройдёт образовательный марафон «Стоп дроп»

Около 4,5 тысячи старшеклассников и студентов колледжей Липецкой области приняли участие в образовательном марафоне «Стоп дроп». Проект реализуется региональным отделением Банка России при поддержке Центра молодежной карьеры региона.

Занятия о кибербезопасности стартовали в октябре прошлого года. Специалисты Банка России рассказывают, кто такой дроп, как мошенники втягивают подростков в дропперство, чем оно опасно. Молодежь участвует в дискуссиях и проверяет свои знания в викторине. С началом школьных каникул образовательный марафон примут загородные лагеря региона. Летний просветительский киберсезон стартует 10 июня в санаторно-оздоровительном комплексе «Прометей» Грязинского района.

«В современном мире цифровые технологии открывают огромные возможности, но вместе с ними приходят и новые риски. Крайне важно, чтобы молодое поколение умело распознавать угрозы и защищать себя в виртуальном пространстве. Подобные проекты помогают подросткам развивать цифровую грамотность и критическое мышление, что делает их не только уверенными пользователями, но и осознанными гражданами цифровой эпохи», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.