Основная задача сотрудников дежурной части отдела полиции — приём и регистрация заявлений и сообщений от граждан в любое время суток, а также организация безотлагательного реагирования на данные сообщения.

Кроме того, дежурная часть управляет силами и средствами полиции, куда относятся сотрудники следственно-оперативной группы, группы немедленного реагирования, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специального приемника для административно-задержанных лиц.

Сотрудники дежурной части немедленно принимают меры к раскрытию преступлений по горячим следам, непрерывно следят за состоянием оперативной обстановки, обобщают и анализируют оперативную информацию о преступлениях, происшествиях и чрезвычайных ситуациях на обслуживаемой территории.

Штатная численность сотрудников дежурной части Добринского отдела полиции составляет 13 человек (4 оперативных дежурных, 4 помощника оперативного дежурного, 4 водителя дежурной части и 1 полицейский поста внутренней охраны).

В этом подразделении несут службу оперативные дежурные: подполковник полиции Александр Гущин, капитан полиции Алексей Губин, капитан полиции Александр Бадулин, лейтенант полиции Артем Конов; помощники оперативного дежурного: старший прапорщик полиции Федор Лапин, старшина полиции Сергей Асанов, сержант полиции Евгений Наливкин, младший сержант полиции Виктор Жаворонков; полицейские водители: прапорщик полиции Юрий Данилов, старший сержант полиции Сергей Васильев, старший сержант полиции Владислав Наливкин, лейтенант полиции Алексей Мазин.

За сутки в дежурной части отдела МВД России по Добринскому району регистрируется немало различных сообщений. Есть сообщения и о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

И на каждый звонок сотрудники полиции обязаны отреагировать, то есть помочь гражданам.