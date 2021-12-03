Совсем недавно, 18 ноября, мы всей страной отметили день рождения волшебного дедушки, и, хотя этот праздник особых холодов и снегопадов на наш край пока не принес, всё равно Новый год наступит в назначенный срок.

Чтобы не опоздать, в районном Доме культуры уже готовят оформление специальной комнаты для встречи Дедушки Мороза. Все атрибуты целый год хранились у завхоза и ждали своего часа.

Группа рабочих разбирала красивые звёзды и уличные огоньки. Фигурки снеговиков весело улыбались, радуя своим видом окружающих. Волшебные сани — тоже в порядке. Дедушке разве что останется наполнить их подарками для ребятни.

Одна часть новогодних предметов переместится в резиденцию Мороза, другая — на улицу для украшения здания ДК, ну а остальное — в фотозону. А вы, уважаемые читатели, начали подготовку к любимому празднику?

На фото: завхоз ДК Лия Полякова и рабочие Николай Маер (сидит у стола), Александр Токмаков и Пётр Пчельников.