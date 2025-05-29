В Добринке наградили лучших предпринимателей

В прошедший понедельник в России отметили свой профессиональный праздник представители бизнес-сообщества. День Российского предпринимательства отмечается у нас в стране с 2007 года, хотя история этого праздника берет свое начало в 1987 году, когда в Советском Союзе был подписан закон «О кооперативах», который после многих лет запрета разрешил предпринимательскую деятельность.

По этому поводу в администрацию района были приглашены лучшие представители добринского предпринимательства. От имени руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова их поприветствовала его заместитель Г.М. Демидова. В своем выступлении Галина Михайловна подчеркнула, что сфера предпринимательства является важной составляющей частью рыночной экономики любого государства.

— На текущий момент, — сказала Галина Демидова, — в нашем районе зарегистрировано 884 субъекта малого и среднего бизнеса. Из них 116 — юридические лица, 768 — индивидуальные предприниматели. В текущем году открылись 53 новых субъекта предпринимательской деятельности. В разрезе субъектов малого и среднего бизнеса лидируют сферы транспорта и связи. На втором месте — розничная и оптовая торговля, а на третьем — отрасль сельского хозяйства. Уважаемые предприниматели Добринского района, желаю всем крепкого здоровья, вдохновения, терпения, решимости и развития вашему бизнесу, чтобы о вас узнали во всех уголках нашей необъятной страны!

Затем Г.М. Демидова вручила почетные грамоты администрации Добринского района индивидуальным предпринимателям Алексею Батурину, Ивану Болдину, Антонине Бобровской, Оксане Брыкиной, Антонине Малиновской, Оксане Литвиновой, отметив их большой вклад в экономику муниципалитета, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям. А завершилась торжественная церемония небольшим концертом работников районного Дома культуры.

“В нашем регионе больше 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса – 40 тысяч доказательств того, что в Липецкой области есть всё для развития: и традиции, и современные подходы, и поддержка, и возможности, и главное – люди с горящими глазами и желанием трудиться”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.