Накануне Дня торговли лучшие работники отрасли, которых пригласили в районную администрацию, получили заслуженные награды. Торговля — наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики. Именно на нее приходится значительный процент налоговых поступлений в бюджет муниципалитета, в ней задействовано большое количество людей.

На территории Добринского муниципального района сеть объектов потребительского рынка ежегодно увеличивается и позволяет обеспечить население практически всеми видами продовольственных и непродовольственных товаров, а также услугами. Двести двадцать одно предприятие действует на территории Добринского района, в них трудятся более 400 сотрудников. Одиннадцать сетевых магазинов обслуживают жителей муниципалитета.

В 2021 году в районе было введено в эксплуатацию 15 объектов торговли, 5 предприятий общественного питания, дополнительно создано 25 рабочих мест. Оборот розничной торговли составил 20 млрд. рублей (125,9 % к уровню 2020 года в сопоставимой оценке). В строительство и реконструкцию торговых объектов было инвестировано около 19 миллионов рублей.

От имени главы муниципалитета Александра Пасынкова слова поздравлений в адрес виновников торжества произнесли его заместители, Василий Провоторов и Галина Демидова. Почетные грамоты администрации Добринского района в этот день получили Марета Багдасарян, продавец магазина «Мясной рай» п. Добринка, индивидуальные предприниматели Алексей Музыка и Ваан Мазманян.

Днем ранее лучших работников торговли чествовал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В числе награжденных были и пятеро представителей нашего района. Почетного звания «Заслуженный работник торговли Липецкой области» были удостоены индивидуальный предприниматель Сергей Внуков и заведующая магазином «Прогресс» Добринского райпо Наталья Лапина. Почетную грамоту губернатора Липецкой области получила владелица магазина «Вояж» Елена Беляева, благодарностью губернатора отметили труд индивидуального предпринимателя из села Георгиевка Галины Малыхиной, благодарностью облсовета наградили индивидуального предпринимателя Сергея Пронина.

— От себя лично, — написал Александр Пасынков на своей странице Вконтакте, — говорю спасибо всем, кто заботится о повышении качества и культуры обслуживания, стремится разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, старается увеличить привлекательность торгового сервиса, внедряет современные и эффективные методы торговли и организации питания. От вашей ежедневной работы зависит очень многое: и настроение людей, и качество жизни, и здоровье граждан. От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток!