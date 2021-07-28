Накануне Дня торговли лучшие работники отрасли, которых пригласили в районную администрацию, получили заслуженные награды. Теплые слова в адрес виновников торжества произнес глава муниципалитета Роман Ченцов.

— Спасибо, за то, что несмотря на трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эффективные методы торговли и организации питания, — сказал Роман Ченцов. — От вашей ежедневной работы зависит очень многое: и настроение людей, и качество жизни, и здоровье граждан. От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, работа приносила удовлетворение и достаток.

Почетные грамоты администрации Добринского муниципального района в этот день получили индивидуальный предприниматель Сергей Распопов (магазин «Уют» п. Плавица) и продавец магазина «Радуга» п. Петровский Нина Некрасова. Благодарственными письмами областного управления потребительского рынка и ценовой политики отметили добросовестный труд пекаря-тестовода ООО «Добринский хлебозавод» Надежды Федяевой и бухгалтера ООО «Добринский кооператор» Зои Лихих.

НАША СПРАВКА

На территории Добринского муниципального района действует 219 предприятий торговли, в которых трудятся более четырехсот сотрудников.

Одиннадцать сетевых магазинов обслуживают население района.

В 2020 году в районе открылось 9 новых торговых предприятий.

В строительство и реконструкцию торговых объектов было инвестировано более 21 миллиона рублей.