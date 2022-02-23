В Добринке, на площади Воинской Славы, состоялось возложение цветов к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В митинге, проведенном накануне Дня защитника Отечества, приняли участие представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежи. Участие в значимом событии стало особой вехой для главы Добринского муниципального района Романа Ченцова и участника Великой Отечественной войны Василия Денисова.

— Годы отдаляют нас от тех тяжелых, пропитанных кровью и болью дней, — отметил Р. Ченцов, — память о защитниках Родины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, будет жить в наших сердцах вечно. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу.

Проявив мужество, стойкость и героизм, Советская армия освободила не только свою Родину, но и спасла Европу от фашистской угрозы. Наш долг — никогда не забывать о ратных победах воинов, погибших смертью храбрых на полях самой страшной в истории человечества войны. Мы никому не позволим переписать историю нашей победы, историю подвига нашего народа.

Бывший фронтовик Василий Денисов пришел на митинг, чтобы отдать дань памяти воинам всех поколений.

— Накануне Дня защитника Отечества, — сказал он, — моя ветеранская благодарность тем, кто сегодня стоит на страже независимости России и мирной жизни ее граждан.

…Была объявлена минута молчания, после которой к мемориалу и бюстам добринцев — Героев Советского Союза легли живые цветы.