10 июня 2021 года постановлением Липецкого областного Совета депутатов на должность мирового судьи Добринского судебного участка №2 на трехлетний срок полномочий назначена Н.В. Грачева.

Надежда Владимировна родилась в 1978 году в п. Добринка. В 1995 году поступила в Воронежский юридический техникум. После его окончания в 1997 году поступила в Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, который окончила в 2000 году.

В 1997 году была принята на должность специалиста 1 категории организационного отдела Добринского районного Совета депутатов. С сентября 2000 года по сентябрь 2002 года — служба в органах внутренних дел. Сначала стажером в должности инспектора отделения по предупреждению правонарушений несовершеннолетних ОВД Добринского района, затем — инспектором.

С сентября 2002 года по 10 июня 2021 года работала помощником мирового судьи Добринского судебного участка №2 Добринского судебного района Липецкой области.

За трудолюбие, добросовестность, преданность делу правосудия и безупречное исполнение должностных обязанностей не раз награждалась почетными грамотами и дипломами.

Замужем. Воспитывает сына.