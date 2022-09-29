На базе ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» филиал №4 по Добринскому району работает отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Опытные специалисты (логопед, психолог, инструктор-методист по АФК) оказывают необходимые виды помощи людям с инвалидностью всех возрастов, чтобы максимально улучшить их физическое, социальное и эмоциональное состояние, помочь реализоваться в общественной жизни.

Продолжительность курса реабилитации — 21 день (за исключением выходных и праздничных дней). Занятия проводятся ежедневно, на безвозмездной основе, согласно расписанию, которое может быть скорректировано под каждого получателя услуг. Также возможно оказание услуг специалистами отделения с выездом на дом к маломобильным гражданам.

13-летний Максим Ларин из Талицкого Чамлыка в минувшую пятницу заканчивал курс реабилитационных мероприятий. Его мама Наталия Николаевна довольна результатами:

Наталия Ларина отметила после занятий у сына положительную динамику.

— Сын стал более общительным, уверенным в себе, расширился его словарный запас. Как только узнали об открытии такого центра в Добринке, очень обрадовались. В течение трех недель ежедневно привозили Максима на часовые занятия. Если сначала он был робок и настороженно относился к окружающим, то уже после нескольких занятий даже не хотел уходить домой. Обязательно постараемся попасть сюда еще не раз.

Отделение реабилитации инвалидов открылось в Добринском районе в апреле этого года. Было завезено необходимое оборудование, а уже в июне здесь приняли первых клиентов.

Заведующая отделением Оксана Быкова довольна оснащенностью центра реабилитации. Это кинетический песок для рисования.

— На сегодняшний день курс реабилитации (включая консультации) у нас прошли уже 300 человек, как взрослых, так и детей, — рассказывает заведующая отделением и по совместительству психолог Оксана Быкова. — Для каждого подопечного разработана индивидуальная программа с учетом рекомендаций врачей. Занятия ведут квалифицированные специалисты.

— Особенно большой заряд положительной энергетики получаем от маленьких посетителей, — продолжает логопед Лариса Дурова. — это на самом деле солнечные дети: радуются всему, что их окружает, очень эмоционально реагируют, когда у них получается выполнить предлагаемое задание.

Помимо детей, в отделении проходят реабилитацию взрослые, в основном пережившие инсульт. Здесь им помогают восстановить моторику, речь, а занятия с психологом возвращают интерес к жизни.

Результат их работы, как говорят специалисты, зависит от каждого конкретного случая. Одни клиенты мечтают хотя бы научиться держать в руках лейку от душа, другие просто хотят заново начать улыбаться миру.

К сожалению, о работе центра реабилитации многие жители района пока еще не знают. Его специалисты предлагают свои услуги путем оповещения по спискам инвалидов. А ведь в физическом восстановлении и психологической помощи нуждаются многие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Материальная база позволяет оказывать ее довольно успешно. Нам показали «чудо-стол» логопеда.

Занятие ведет логопед Лариса Дурова.

— За ним с помощью специальной программы мы развиваем у своих подопечных мышление и память, — рассказывает Лариса Дурова. — На сенсорном экране можно рисовать пальчиком, выполнять голосовые задания, дуя в микрофон, «тушить» свечи на торте, изображенном на мониторе компьютера… Хочу добавить, что все занятия с детьми проводятся в игровой форме.

Оксана Быкова показала фиброоптическийц душ, используемый для релаксации во время беседы психолога с ребенком, кинетический песок для рисования, игровой набор Фребеля, предназначенный для развития логики и мышления, коммуникации, развития речи.

Инструктор-методист по адаптационной физической культуре Ольга Головлева отвечает за физическую реабилитацию. В ее распоряжении большой арсенал вспомогательных средств, начиная от лесенки для отработки поступательных движений до более «экзотических» приспособлений: стол для механотерапии верхних конечностей, помогающий прорабатывать суставы и увеличивать амплитуду движения, доска-балансир для мозжечковой стимуляции, с помощью которой люди учатся держать равновесие при движении, различные мячи, кубики и т.д.

На этой лесенке клиенты отрабатывают поступательные движения после инсульта.

В планах — пополнить материально-техническую базу отделения новым инвентарем (шведская стенка, интерактивный стол для психолога, сухой бассейн).

В настоящее время обустраивается комната ожидания для сопровождающих инвалидов лиц.

— Подобные отделения реабилитации открыты пока только в Липецке, Ельце и в Добринке, — говорит Павел Новиков, возглавляющий социальную службу района. — На его оборудование у нас было затрачено порядка одного миллиона рублей из средств областного бюджета. Еще 650 тысяч будет израсходовано на завершение ремонта здания и установку пандуса.

Памятка

В отделении оказываются услуги по следующим направлениям:

социально-психологическая реабилитация (абилитация)

социально-бытовая адаптация

формирование положительной мотивации к занятиям, физкультурно-оздоровительным мероприятиям.

Обязательное условие — наличие у инвалида индивидуальной программы реабилитации.

Вас ждут

Занятия проводятся по адресу: п. Добринка, ул. М. Горького, д. 2.

Контактный телефон: 8 (47462) 2-32-05.