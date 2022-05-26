Общество

В Добринке отметили День славянской письменности и культуры

6 часов назад
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В Добринке 24 мая отметили День славянской письменности и культуры, который всегда совпадает с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Именно они принесли на славянскую землю письменность в виде кириллицы и приобщили славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Эти святые издавна считались покровителями «книжных людей» и учащихся. Кирилл и Мефодий усердно просвещали славян, обучали людей грамоте, основывали новые церкви и школы. Сейчас наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием, является простой и удобной. Благодарные потомки вечно будут помнить великую важность такого события и её создателей, причисленных к лику святых.

В этот день на центральную площадь Добринки крестным ходом от Никольского храма пришли добринские священнослужители, чтобы провести Богослужение под руководством благочинного Добринского церковного округа Александра Адоньева. Затем на большой открытой сцене развернулось основное действо торжества, посвящённое Дню славянской письменности и культуры — районный фестиваль «А песня в России на все времена». Творческие коллективы со всего Добринского района дарили участникам праздника хорошие песни, как советские, так и народные.

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