В Добринке, рядом с памятником воинам-интернационалистам, сегодня прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На самом почетном месте – бывшие воины-афганцы, до конца исполнившие свой интернациональный долг.

Пятнадцатого февраля 1989 года последняя колонна 40-й армии во главе с командующим, генералом Борисом Громовым, торжественно, с развернутыми боевыми знаменами пересекла мост пограничной реки Амударьи. Очевидцем и непосредственным участником тех событий стал наш земляк Геннадий Перов, ныне работающий водителем редакционной «Нивы».

– Четырнадцатого февраля меня и моих сослуживцев доставили к границе, – вспоминает он, – сказали, что прежде, чем войдем на территорию СССР, нас будут осматривать особисты. Мало ли, вдруг кто-то прихватил с собой на память оружие или еще что.

Ночевали в голом поле, грелись у походных костров. Там же и поужинали. Сна ни у кого не было, все с нетерпением ожидали возвращения на Родину. Утром выяснилось, что никакого досмотра не будет. Нас погрузили в закрытые тентами кузова автомобилей «КамАЗ», и в десять утра мы проехали по мосту в сторону Союза. Потом узнали, что через несколько часов последняя колонна военнослужащих покинула территорию Афганистана.

Это событие 32-х летней давности ознаменовало окончание войны, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней. В ходе боевых действий на территории Афганистана наши солдаты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство, верность войсковому товариществу. Это была настоящая школа мужества.

Для наших военных она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афганистан. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим там службу, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются. Афганская война для советского народа длилась десять лет. За это время погибло 14427 солдат и офицеров, еще 567 числятся пропавшими без вести.

– Солдат войну не выбирает, – сказал, открывая митинг, глава Добринского муниципального района Роман Ченцов, – боевой опыт Афганистана доказал, что в основе всех мужественных поступков воинов-интернационалистов лежало стремление любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопасность товарищей, сохранить воинскую честь. Нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.

Проникновенные слова в этот день прозвучали от председателя районного Совета депутатов Михаила Денисова, а также руководителя районной организации «Ветераны войны в Афганистане» Владимира Машталера. Их основной рефрен: простые советские парни в трудной ситуации проявляли мужество и героизм. А подвиг стал для многих обычным делом.

Из Добринского района на службу в республику Афганистан было призвано более ста человек. В боевых действиях они проявили высокие морально-боевые качества. Одиннадцать из них были награждены медалью «За отвагу», двадцать- «За боевые заслуги», четверо – орденом Красной Звезды. Четверо воинов, воевавших на афганской земле, отдали жизни, до конца исполнив свой долг. Это – Александр Глотов, Валерий Тихонравов (награжден медалью «За отвагу» посмертно), Василий Тихонравов (награжден орденом Красной Звезды посмертно), Александр Карелин (награжден орденом Красной Звезды посмертно).

После Минуты молчания к подножью монумента ложатся живые гвоздики. У тех, кто пришел сюда в этот день, кроме медалей и орденов, еще осталась память. И тридцать два года, минувшие с той поры, не смогут заглушить воспоминаний про их молодость…