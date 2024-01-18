Совсем недавно по одной стороне улицы Ленинской в районном центре появилось новое, современное и красивое ограждение. Жителям и гостям Добринки оно радует глаз. Все отмечают, как постепенно преображается центральная улица.

Но, к сожалению, некоторые люди не умеют ценить то, что делается для них самих. На всем протяжении нового забора уже появились небольшие вмятины. И это не дефекты во время его установки. Особенно сильно вмятины на заборе видны в районе от магазина «Удица» и первой двухэтажкой по направлению в центр поселка.

Кто-то решил выплеснуть свою энергию не на тренировках, а на новом заборе. Хотя для занятий спортом у нас есть все условия: стадион, уличные тренажеры, спортзал.