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Вчера, накануне Дня России, в Добринке провели масштабный праздник. С утра до поздней ночи жители и гости районного центра были вовлечены в круговорот интересных культурных и спортивных событий.

Старт калейдоскопу мероприятий, по традиции, дали спортсмены. На стадионе «Колос» свою сноровку и выучку показывали юные волейболисты, тхэквондисты, каратисты, футболисты, легкоатлеты. Здесь же был организован передвижной пункт для сдачи норм ГТО.

Работали передвижные аттракционы. В детском парке работники областного фонда «Милосердие» развлекали ребятню играми и конкурсами, все желающие при этом могли бесплатно получить сладкую вату.

Велопробег по улицам Добринки собрал под свои знамена людей всех возрастов. Всех преодолевших дистанцию ожидали сувениры от местного отделения «Единой России».

Вечером в парке Молодежи начался большой гала-концерт с участием лучших творческих сил Добринского района. Гостями выступления стал вокально-инструментальный ансамбль УМВД РФ по Липецкой области.

Затем началась молодежная дискотека, и финалом праздничного действа стал большой красочный салют.