В Добринке продолжается строительство современного малоэтажного жилого комплекса

До конца 2025 года здесь появится 24 новых благоустроенных дома, предназначенных для работников агропромышленного комплекса района. В эти дни основными работами на стройплощадке стали кирпичная кладка, монтаж бетонных плит перекрытия, установка оконных блоков, кровельные, сантехнические и электротехнические работы. Возводимые дома имеют разную площадь: 72 квадратных метра для семьи до четырех человек, 90 кв. м — до пяти, 126 — для многодетной семьи. Современная планировка предусматривает изолированные комнаты, просторную кухню, санузел и прихожую. Во всем доме — пластиковые окна. Немалая придомовая территория позволяет со временем разместить на ней различные хозяйственные постройки. Найдется место и для сада, и для огорода. Работы ведутся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Всего в Добринском районе по этой программе уже построено 15 домов: 12 в районном центре и 3 — в деревне Благодать (Богородицкий сельсовет). Все новостройки будут сдаваться «под ключ», с настенными двухконтурными газовыми котлами, кухонными плитами, на полу — линолеум, на стенах обои.

— Возведение современного жилого комплекса в Добринке является ярким примером эффективной реализации одной из госпрограмм. Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий, мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья — за 10% после 5 лет и всего за 1% после 10 лет работы, это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров на селе. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.