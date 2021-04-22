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На территории Добринского района в рамках исполнения муниципального контракта активно ведется ямочный ремонт. Об этом в своем Инстаграм рассказал глава муниципалитета Роман Ченцов.

На сегодняшний день уже выполнены работы по улицам Строительной, Фрунзе, Мира. Продолжаются работы на ул. Октябрьской.

В ближайшее время будут выполнены работы по улицам Правды, Ленинской, Корнева, Садовой, Кооперативной, Нестерова, Воронского.

До 30 июня 2021 г. должны быть завершены работы по устройству тротуара в п. Добринка на участке ул. Октябрьская-ул.Мира протяженностью 1100 метров, пешеходные дорожки по улицам Садовой и Корнева протяженностью 1150 метров.

На участке Грязи-Хворостянка-Добринка продолжается замена асфальтового покрытия.

“В текущем году мы приложим максимум усилий для приведения дорожной сети нашего района в надлежащее состояние. Уважаемые жители, просим вас относиться с пониманием к временным неудобствам, связанных с ремонтом дорог”, – обратился к добринцам Роман Ченцов.