Добринцев приглашают принять участие в районном конкурсе-параде детских колясок и юных велосипедистов, который состоится на празднике «День семьи любви и верности» 9 июля 2021 года.
Конкурс детских колясок проводится в следующих номинациях:
- «Коляска из сказки».
- «Маленький патриот».
- «Животный мир».
- «Коляска — транспортное средство».
- «Юные велосипедисты в возрасте до 3-х лет».
В конкурсе-параде в каждой номинации будут определены победители за самые лучшие креативные коляски по художественному оформлению. Их наградят дипломами победителя и денежными призами:
за 1 место — 5000 руб.;
за 2 место — 3000 руб.;
за 3 место — 2000 руб.
Остальные участники парада получат диплом участника и сертификат на 1 000 руб.
Заявки на участие в конкурсе «Парад колясок» принимаются до 30 июня 2021 года по телефону 8 -960-144-22-22, руководитель миссионерского и молодежного отделов Добринского Церковного округа Дмитрий Адоньев.