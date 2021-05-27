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Добринцев приглашают принять участие в районном конкурсе-параде детских колясок и юных велосипедистов, который состоится на празднике «День семьи любви и верности» 9 июля 2021 года.

Конкурс детских колясок проводится в следующих номинациях:

«Коляска из сказки». «Маленький патриот». «Животный мир». «Коляска — транспортное средство». «Юные велосипедисты в возрасте до 3-х лет».

В конкурсе-параде в каждой номинации будут определены победители за самые лучшие креативные коляски по художественному оформлению. Их наградят дипломами победителя и денежными призами:

за 1 место — 5000 руб.;

за 2 место — 3000 руб.;

за 3 место — 2000 руб.

Остальные участники парада получат диплом участника и сертификат на 1 000 руб.

Заявки на участие в конкурсе «Парад колясок» принимаются до 30 июня 2021 года по телефону 8 -960-144-22-22, руководитель миссионерского и молодежного отделов Добринского Церковного округа Дмитрий Адоньев.