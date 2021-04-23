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Сегодня в Добринке состоялся традиционный праздник День призывника. Правда, традиция его проведения за последний год дважды прерывалась из-за коронавирусных ограничений.

Юноши, которые в ходе весеннего призыва пополнят ряды Вооруженных сил РФ, прошли по улицам Добринки от военкомата до площади воинской славы, где возложили венок к Вечному огню.

После этого их ждал небольшой концерт в районном Доме культуры.

С напутственным словом к ребятам обратился заместитель главы района Олег Малыхин и военный комиссар Добринского района Сергей Копцев. Иерей Никольского храма п. Добринка Роман Сидоренко благословил будущих защитников Родины и подарил им иконки с изображением Георгия Победоносца – покровителя воинов.