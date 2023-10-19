В Добринке прошел традиционный районный праздник День призывника. В этом году ряды Вооруженных сил России пополнят 35 новобранцев из Добринского района. Первые отправки уже стартовали. Основная их масса придется на ноябрь.

Около двух десятков парней приняли участие в Дне призывника. Колонной они прошли по центральным улицам Добринки от военкомата до районного Дома культуры, где их ждали с напутствием представители власти, духовенства, школьники и артисты.

Ребята внимательно посмотрели небольшой видеоролик, где рассказывалось о мощи Российской армии, родах и видах войск.

— Служба в армии, — сказал в своем выступлении заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин, — это новый, знаковый этап в вашей жизни. За этот год вы получите военную специальность, обретете новых верных друзей, возмужаете. Желаю вам крепкого здоровья, достойно выполнять приказы командиров и через год вернуться в наш родной Добринский район, где вы можете себя реализовать в дальнейшей жизни. Ждем вас дома через год!