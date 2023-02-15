Сегодня в Добринке прошел традиционный митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 1989 года последняя колонна 40-й армии во главе с командующим, генералом Борисом Громовым, торжественно, с развернутыми боевыми знаменами пересекла мост пограничной реки Амударьи. Это событие 34-х летней давности ознаменовало окончание войны, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. В ходе боевых действий на территории Афганистана наши солдаты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство, верность войсковому товариществу. Это была настоящая школа мужества. За это время погибло 14427 солдат и офицеров, еще 567 числятся пропавшими без вести.

Для наших военных она началась в 1979 году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афганистан. Тогда об этом не писали газеты, и всем военнослужащим, проходившим там службу, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются.

Боевой опыт Афганистана доказал, что в основе всех мужественных поступков воинов-интернационалистов лежало стремление любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопасность товарищей, сохранить воинскую честь, отметил Нынешнему поколению есть на кого равняться и с кого брать пример.

Из нашего района на службу в республику Афганистан было призвано 145 человек. В боевых действиях они проявили высокие морально-боевые качества. Одиннадцать из них были награждены медалью «За отвагу», двадцать — «За боевые заслуги», четверо — орденом Красной Звезды. Четверо воинов, воевавших на афганской земле, отдали жизни, до конца исполнив свой долг. Это — Александр Глотов, Валерий Тихонравов (награжден медалью «За отвагу» посмертно), Василий Тихонравов (награжден орденом Красной Звезды посмертно), Александр Карелин (награжден орденом Красной Звезды посмертно).

После Минуты молчания к подножью монумента легли живые гвоздики. У тех, кто пришел сюда в этот день, кроме медалей и орденов, еще осталась память.