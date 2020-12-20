В Добринке прошел новогодний турнир по плаванию

18 декабря на базе МАУ ДО ДЮСШ «Жемчужина» прошёл новогодний турнир по плаванию среди обучающихся групп.
Участие в нем приняли 57 спортсменов, которые разыграли 8 комплектов наград.
В возрастной группе 2011-2012 г.р. у девочек 1 место заняла Наталья Савицкая, 2 место – Вика Бредихина, 3 место Ангелина Тимохина.
У мальчиков 1 место занял Илья Конов, 2 место – Миша Денисов, 3 место – Алексей Токмаков.
В группе 2009-2010 г.р. у девочек 1 место заняла Даша Токмакова, 2 место – Ирина Пугачева, 3 место – Марина Крохина.
У мальчиков 1 место занял Андрей Бредихин, 2 место – Дмитрий Игуменов, 3 место – Денис Котков.
В группе 2007-2008 г.р. у девочек 1 место заняла Полина Кучева, 2 место – Полина Алексеева, 3 место – Даша Глотова.
У мальчиков 1 место занял Глеб Малыхин, 2 место – Влад Уколов, 3 место – Кирилл Родионов.