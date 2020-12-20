В Добринке прошел новогодний турнир по плаванию

Участие в нем приняли 57 спортсменов, которые разыграли 8 комплектов наград.

18 декабря на базе МАУ ДО ДЮСШ «Жемчужина» прошёл новогодний турнир по плаванию среди обучающихся групп.

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