Спорт

В Добринке прошел новогодний турнир по плаванию

2 минуты назад
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18 декабря на базе МАУ ДО ДЮСШ «Жемчужина» прошёл новогодний турнир по плаванию среди обучающихся групп.

Участие в нем приняли 57 спортсменов, которые разыграли 8 комплектов наград.

В возрастной группе 2011-2012 г.р. у девочек 1 место заняла Наталья Савицкая, 2 место – Вика Бредихина, 3 место Ангелина Тимохина.

У мальчиков 1 место занял Илья Конов, 2 место – Миша Денисов, 3 место – Алексей Токмаков.

В группе 2009-2010 г.р. у девочек 1 место заняла Даша Токмакова, 2 место – Ирина Пугачева, 3 место – Марина Крохина.

У мальчиков 1 место занял Андрей Бредихин, 2 место – Дмитрий Игуменов, 3 место – Денис Котков.

В группе 2007-2008 г.р. у девочек 1 место заняла Полина Кучева, 2 место – Полина Алексеева, 3 место – Даша Глотова.

У мальчиков 1 место занял Глеб Малыхин, 2 место – Влад Уколов, 3 место – Кирилл Родионов.

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