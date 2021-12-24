Желающих встретить самых любимых гостей новогодних праздников, несмотря на сильный мороз, собралось немало. Жителей ожидали интересные представления, конкурсно-игровая программа и море веселья.

Кульминацией парада стало торжественное открытие Главной Елки района и зажжение ее сотнями разноцветных огней. Несмотря на мороз, зрители не спешили расходиться по домам, продолжая праздновать наступающий год в компании десятков Дедов Морозов и Снегурочек. Детвора просто не верила своим глазам!

Мероприятие получилось веселым и незабываемым, а значит, новогодний сезон в районе открыт!