Общество

В Добринке прошел парад Дедов Морозов

4 минуты назад
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Желающих встретить самых любимых гостей новогодних праздников, несмотря на сильный мороз, собралось немало. Жителей ожидали интересные представления, конкурсно-игровая программа и море веселья.

Кульминацией парада стало торжественное открытие Главной Елки района и зажжение ее сотнями разноцветных огней. Несмотря на мороз, зрители не спешили расходиться по домам, продолжая праздновать наступающий год в компании десятков Дедов Морозов и Снегурочек. Детвора просто не верила своим глазам!

Мероприятие получилось веселым и незабываемым, а значит, новогодний сезон в районе открыт!

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