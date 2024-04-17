Благодаря солнечной и сухой погоде уже не первую неделю в Добринском районе проходят весенние субботники по наведению порядка после зимы. Жители убирают придомовую территорию, работают в общественных местах, парках, скверах, на кладбищах.

А в минувшую пятницу в Добринке прошел первый массовый субботник. По словам главы Добринского сельского поселения Николая Чижова, на уборку центральной площади поселка, улицы Ленинской, парка Молодежи, территории у самолета вышли работники администрации района, управления финансов, ЕДДС, отдела культуры, центра компетенций и других структурных подразделений. Вооружившись граблями, метлами и мешками для сбора мусора, они сгребали прошлогоднюю листву, подметали песок, рыхлили землю в клумбах.

Собранный после зимы мусор складировался в мешки, который затем добринские коммунальщики вывезут на полигон. Чуть ранее порядок возле своих зданий навели медицинские работники. Впереди любимые всеми майские праздники, которые жители Добринки и района благодаря массовым субботникам встретят в чистоте и порядке.