Александр Пасынков в качестве руководителя муниципалитета принял участие в сходе граждан, который прошел сегодня в Добринке. В районном Доме культуры собрались те, кто неравнодушен к судьбе своей малой родины, кто готов сообща искать решения возникающих проблем. Для того и проводятся сходы, чтобы представители власти любого уровня могли встретиться с жителями, как говорится, «лицом к лицу».

— Откровенный разговор, — поделился мнением А. Пасынков, — помогает определить, как решать ту или иную проблему. Главное, чтобы делать это вместе, сообща. Вопросы, заданные добринцами на сходе — актуальные. По настроению людей было заметно, что они всем сердцем переживают за развитие родного поселка, и готовы принимать в этом процессе самое непосредственное участие. Некоторые из обозначенных на сходе проблем я, как руководитель района, сразу же взял «на карандаш». Люди должны знать: власть всегда их внимательно выслушает и поможет.

На сходе отметили предпринимателей, оказывающих посильную помощь сельсовету в работах по благоустройству. Исполняющий обязанности главы администрацисельского поселения Добринский сельсовет Николаем Чижовым вручили им почетные грамоты. Поощрений также удостоились хозяева домовладений, лучше всех украсившие их к Новому году.