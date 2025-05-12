В Добринке прошел традиционный районный праздник — День призывника

Добрые слова напутствия звучали в адрес будущих солдат от их родителей, представителей районной власти, духовенства во время проведения районного Дня призывника. А перед этим в течение нескольких недель, начиная с начала весеннего призыва (1 апреля), более 200 человек, подлежащих призыву на военную службу, вызывались в районный военкомат для прохождения медицинского освидетельствования.

Часть ребят получила отсрочку от срочной службы по состоянию здоровья, учебе, семейным обстоятельствам и другим причинам. А вот 75 человек, не имеющих отсрочек и с отличным здоровьем в ходе работы призывной комиссии получили на руки повестки на День призывника.

На праздник будущие новобранцы прибыли почти в полном составе, хотя первая отправка в армию уже прошла и наши земляки приступили к несению военной службы.

От военкомата парни колонной и строевым шагом прошли по центральным улицам Добринки до площади Воинской Славы, где возложили венок к памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, что очень символично в год 80-летия Великой Победы.

В районном Доме культуры будущих новобранцев ждал праздничный концерт. Им показали видеоролик об истории и современной Российской армии, видах и родах войск. Парням предложили показать свои навыки и скорость при разборке и сборке автомата Калашникова на время. Самые ловкие получили призы.

От администрации Добринского района ребятам вручили памятные подарки, священнослужители им подарили иконки святого Георгия Победоносца. А юные артисты спели для будущих солдат.

👤📇 Автор: Роман ПАНОВ.