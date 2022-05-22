В Добринке сегодня провели районную Спартакиаду трудящихся, в которой приняли участие более ста спортсменов из всех сельских поселений муниципалитета. Ее торжественное открытие прошло на центральной площади Добринки. Открывая соревнования, глава Добринского муниципального района Александр Пасынков пожелал всем участникам успехов и личных рекордов. Ведь занятия спортом – это то, что объединяет людей всех возрастов и профессий, поэтому мы в районе стараемся поддерживать подобные мероприятия.

По завершении приветственных речей главе муниципалитета выпала приятная миссия – вручить заслуженные награды ветеранам добринского спорта. К слову, все награжденные до сих пор в строю, участвуя в различных турнирах, своим примером заряжая молодежь. Не забыли и про подрастающее поколение. Юноши и девушки, отличившиеся во время сдачи норм ГТО, получили удостоверения и золотые значки массового Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Главные спортивные баталии развернулись на площадках с искусственным покрытием перед зданием лицея №1, в бассейне «Жемчужина», районном тире и под крышей спортзала. Все эти объекты находятся в шаговой доступности друг от друга, так что болельщики смогли поддержать своих любимцев в этих дисциплинах.

В этот день самые меткие определяли победителя в районном тире. Из пневматической винтовки женщины стреляли наравне с мужчинами. Пловцы разного возраста соревновались в бассейне. Легкоатлеты выявляли самых быстрых на спортплощадке лицея. Неподалеку поднимали гири добринские силачи. Любители настольного тенниса определяли сильнейших в спортивном зале.

По окончании соревнований судейская коллегия оперативно подводила итоги. Все победители и призеры получили почетные грамоты, медали и кубки от районной администрации.

Впереди у добринских спортсменов финал областная Спартакиады. Она намечена на 28-е мая, место проведения – город Елец. Пожелаем нашей команде удачного выступления и россыпи наград регионального уровня!