В Добринке прошла районная Спартакиада трудящихся

Большой спортивный праздник прошел 17 мая в Добринке. Спортсмены и приверженцы здорового образа жизни из всех сельских поселений Добринского района собрались на традиционную ежегодную Спартакиаду трудящихся.

Местом ее торжественного старта стала площадь Ленина в районном центре. Именно сюда к 10 утра стали стягиваться команды участников.

Сельских спортсменов поприветствовал глава Добринского района А.Н. Пасынков, который отметил, что со своей стороны руководство муниципалитета прилагает все усилия, чтобы спорт был доступен для жителей в каждом населенном пункте. Во всех поселениях есть спортивные площадки, появляются уличные тренажеры, где с пользой для здоровья можно провести досуг. Было бы желание.

— Спартакиада трудящихся, — сказал Александр Николаевич, — это одно из самых знаковых, ярких и зрелищных мероприятий, проводимых в нашем районе. С каждым годом команды участников достигают новых спортивных рекордов. Главный из них — поддержание и укрепление здоровья жителей. Любители спортивных мероприятий являются не только их постоянными участниками, но и победителями областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Желаю всем участникам Спартакиады успехов и, конечно же, побед!

После торжественного открытия Спартакиады трудящихся ее участникам рассказали, где будут проходить соревнования по различным видам спортивной программы. Бассейн «Жемчужина» стал местом выступлений для пловцов, где мужчины должны были преодолеть дистанцию в 50 метров вольным стилем, а женщины вдвое короче. Соревнования по легкой атлетике были перенесены на обновленный стадион «Колос». Любители настольного тенниса соревновались в спортзале спортивной школы, а шахматисты разместились в фойе районного Дома культуры. Гиревики и участники семейной командной «Эстафеты ГТО» собрались на спортивной площадке лицея №1 п. Добринка.

В каждом виде спорта его участники выкладывались по полной в борьбе за победу. Главным правилом была честная борьба. Самые быстрые, сильные, ловкие были отмечены почетными грамотами и медалями администрации Добринского района. Из лучших спортсменов будет сформирована сборная команда нашего района, которая выступит на областной Спартакиаде. Ну а мы с вами будем ждать от наших спортсменов новых побед и рекордов.

“В регионе мы стараемся развивать массовый спорт, строим новые объекты, проводим бесплатные занятия, создаем доступную для тренировок инфраструктуру”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.