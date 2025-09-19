В Добринке прошла спартакиада членов ВОИ

Спартакиада с участием членов районного общества ВОИ проходит раз в два года. В этом году она была уже девятой по счету (первая состоялась восемнадцать лет назад).

Это спортивное мероприятие отличается от тех, что обычно проводятся для спортсменов-любителей. Речь здесь не идет о спортивных рекордах, тот случай, когда главное — участие. Возраст и физическая подготовка участников тоже не имеют значения.

Ведь для человека с ограниченными возможностями здоровья иногда сам факт участия в подобных мероприятиях — уже победа, прежде всего, над самим собой, своими страхами, болячками, а иногда и ленью.

Солнечным сентябрьским днем в спортивный зал районного Дома культуры, помимо добринцев, съехались любители активного образа жизни из разных сел (Паршиновки, Петровского, Пушкино, Нижней Матренки, Ольговки) — всего два десятка человек. Каждый мог выбрать для себя определенную дисциплину из предложенных организаторами соревнований. А некоторые участники решили попробовать свои силы во всех четырех: дартс, петанк, шашки и броски мяча в баскетбольное кольцо.

Задания не особо сложные, но требующие умения сконцентрироваться, вспомнить навыки, полученные на школьных уроках физкультуры.

Собравшихся приветствуют председатель Добринской РОО ВОИ Тамара Заичкина и начальник отдела спорта, молодежной и социальной политики районной администрации Вячеслав Стрельников. Звучат слова напутствия, и спортсмены приступают к выполнению заданий под бдительным оком судей.

Надо сказать, что результаты и мужчины, и женщины показали довольно неплохие, даже в игре петанк, впервые вошедшей в программу районной спартакиады.

Бросать тяжелые металлические шары, которые должны лечь на площадке определенным образом, оказалось увлекательным занятием.

Не зря были потрачены выделенные администрацией района средства на приобретение этой игры для общества инвалидов.

Награждение победителей и призеров проходило с вручением грамот и медалей разного достоинства. Особо отличившиеся в разных дисциплинах получили их сразу две, а то и три. Среди них были Керим Алимурадов (петанк, шашки, дартс), Владимир Колгин (петанк, баскетбол), Олег Почунов (дартс, шашки), Галина Матыцина (петанк, баскетбол), Виктор Рулев (петанк, шашки) и другие. Также все участники спартакиады получили подарки от администрации Добринского района.

Обладатель трех медалей Керим Алимурадов.

Команда из шести человек, показавших лучшие результаты на районной спартакиаде, будет представлять район на региональном уровне. Областная спартакиада членов районных отделений ВОИ пройдет в конце сентября в Липецком округе.