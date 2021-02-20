В плавательном бассейне “Жемчужина” п. Добринка состоялось первенство Добринского муниципального района по плаванию среди учащихся 2010-12 г.р. и 2009-2007 г.р.

В программе заплывов: 400 м. в\с, 200 к\п, 100 в\с, 100 бра, 100 н\с и для младших участников 50 м. в\с, н\с, бр.

Итоги личного первенства подводились по сумме двух дистанций.

Девочки 2011-2012 г.р.

1 место- Савицкая Наташа

2 место- Бредихина Вика

3 место- Тимохина Ангелина

Девочки 2009-2010 г.р.

1 место – Пугачева Ирина

2 место – Крохина Марина

3 место – Ионова Вика

Девушки 2007-2008 г. р.

1 место – Кучева Полина

2 место – Алексеева Полина Глотова Даша

3 место – Фоменко Анна

Мальчики 2011-2012 г.р.

1 место – Конов Илья

2 место – Денисов Миша

3 место – Казельских Захар

Мальчики 2009-2010 г.р.

1 место – Бредихин Андрей

2 место – Котков Денис

3 место – Лобанов Матвей

Юноши 2007-2008 г.р.

1 место- Малыхин Глеб

2 место- Уколов Влад

3 место- Родионов Кирилл