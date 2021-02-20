В плавательном бассейне “Жемчужина” п. Добринка состоялось первенство Добринского муниципального района по плаванию среди учащихся 2010-12 г.р. и 2009-2007 г.р.
В программе заплывов: 400 м. в\с, 200 к\п, 100 в\с, 100 бра, 100 н\с и для младших участников 50 м. в\с, н\с, бр.
Итоги личного первенства подводились по сумме двух дистанций.
Девочки 2011-2012 г.р.
1 место- Савицкая Наташа
2 место- Бредихина Вика
3 место- Тимохина Ангелина
Девочки 2009-2010 г.р.
1 место – Пугачева Ирина
2 место – Крохина Марина
3 место – Ионова Вика
Девушки 2007-2008 г. р.
1 место – Кучева Полина
2 место – Алексеева Полина Глотова Даша
3 место – Фоменко Анна
Мальчики 2011-2012 г.р.
1 место – Конов Илья
2 место – Денисов Миша
3 место – Казельских Захар
Мальчики 2009-2010 г.р.
1 место – Бредихин Андрей
2 место – Котков Денис
3 место – Лобанов Матвей
Юноши 2007-2008 г.р.
1 место- Малыхин Глеб
2 место- Уколов Влад
3 место- Родионов Кирилл