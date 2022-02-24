Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства отработали добринские пожарные в рамках показных пожарно-тактических учений.

По замыслу учений в складском помещении, где хранись семечки, возник «пожар» на площади 100 кв.м. К месту условного пожара были направлены силы и средства в соответствии с гарнизонным расписанием по вызову № 2. Всего привлекалось 8 отделений пожарной охраны. На тушение «пожара» было подано 4 ствола «А», другие спецсредства не применялись в виду особенностей объекта. На ликвидацию «возгорания» спасателям потребовалось чуть больше получаса.

Подобные учения способствуют качественной проверке знаний, обязанностей и действий персонала объекта на случай возникновения пожара, позволяют отработать вопросы непосредственного взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, а личному составу пожарного гарнизона – отработать действия по тушению пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства.