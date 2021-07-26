В детском парке Добринки в минувшую пятницу Липецкий детско-юношеский центр «Спортивный» при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнёра НЛМК) организовал спортивно-образовательный праздник.

В тот вечер дети, а также их родители смогли поучаствовать в спортивных конкурсах, эстафетах. Помимо этого, организаторы предложили юным участникам показать свои знания по истории родного края в викторине.

Ребятишек в парке в тот день собралось немало.

– Мы приехали из Софьино Дубовского сельсовета, – рассказывает Ольга Сливко, мама дочек Алисы и Ники, – привезла своих девчонок за 40 километров. В минувшем году из-за коронавируса никаких развлекательных мероприятий для детей почти не было. Они очень соскучились по таким праздникам.

Такого же мнения и многодетные родители из Добринки Елена и Андрей Пчельниковы. Они в парк пришли с коляской, в какой спала крошечная Верочка. Их старшенькие Алевтина и Тихон веселились на площадке.

Мамочки Олеся Чернышова, Елена Полунина, Надежда Будаева и Лариса Игуменова (из Плавицы) говорят, что не успели войти в парк, как их детей: Аришу, Киру, Серёжу и Диму – буквально ветром сдуло. Они сразу же включились в игру.

Всем желающим бесплатно в тот день предлагалась сладкая вата. А лица девчонок были разрисованы аквагримом. Например, ельчанки Настя и Катя, приехавшие в наш посёлок на каникулы к бабушке Ольге Леонидовне Платовой, с радостью отдали себя в руки художницам. Его, кстати, тоже наносили бесплатно.

– Мы всегда с удовольствием поддерживаем проведение развивающих детских мероприятий, – объясняет директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – У нас есть собственные и партнёрские программы, которые реализуются по всей Липецкой области. Сегодня с радостью поддержали праздник в Добринке. Всегда приятно видеть, какую радость такие соревнования и викторины приносят детям и их родителям.

Стоит добавить, что праздник проводился с соблюдением мер безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Волонтёры раздавали гостям маски и перчатки обрабатывали руки антисептиком.

Дети в тот вечер наигрались и натанцевались вдоволь. По их довольным лицам можно было ставить оценку празднику.