Сегодня в районном центре провели традиционную областную универсальную разовую ярмарку. Торговые ряды развернулись на улицах Октябрьской и Ленинской.

В широком ассортименте на ярмарке была представлена продукция местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств, кооперативов, личных подворий, индивидуальных предпринимателей: домашнее мясо (говядина, свинина, птица), сало, колбасы, копчености, мясные деликатесы, яйцо куриное, сыры, молочная продукция, рыба свежемороженая, копченая, кондитерские и хлебобулочные изделия, яблоки, свежие овощи, фрукты, и многое другое. Как всегда, спросом пользовались кукуруза, ячмень и пшеница. Люди охотно приобретали корма для личных подсобных хозяйств. Тем более что цена за одну тонну подобного провианта колебалась от восьми до десяти тысяч рублей.

Отдельно продавались саженцы плодовых деревьев, кустарников, ягодных культур и цветов.

В итоге довольны остались и покупатели, и продавцы. Об успехе нынешней ярмарки можно судить по тому, что всем, кто ее посетил, продукция пришлась и по цене, и по вкусу.