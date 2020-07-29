В Добринке провели семинар для бухгалтеров кредитных кооперативов

22-24 июля Центр развития кооперативов Липецкого областного фонда продолжил реализацию образовательного проекта по автоматизации бухгалтерского учета на основе программного продукта Альянс Информ «Учет в МФО» в рамках мобильного учебного класса в Добринском районе.

Директор Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Петухов рассказал участникам семинара об изменениях в заемных продуктах Фонда для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, об увеличении лимита и срока займа, о расширении целей получения займа. Сокращен перечень документов на предоставлении займа.

Также они узнали о субсидиях, которые предоставляет управление экономического развития для СКПК.

На протяжении трёх дней председатели и бухгалтера кредитных кооперативов были погружены в работу по автоматизации учёта в МФО, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Липецкой области.