В Добринке провели семинар по безопасности на воде

Приближается лето, а значит, необходимо активизировать работу по обеспечению детской безопасности на воде. Имеющиеся знания и умения педагоги района актуализировали на семинаре «Работа учреждения дополнительного образования по предупреждению несчастных случаев на воде», который прошел в ДЮСШ «Жемчужина».

Заместитель директора Г.И. Лихачева рассказала о реализации программы «Умею плавать», в ходе которой 229 мальчишек и девчонок в текущем году освоили этот навык. Тренер-преподаватель Н.И. Казельская поделилась опытом обучения плаванию младших школьников. А инструктор ФВ А.В. Андреев со своим помощником-старшеклассником показал мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему на воде.

«В регионе принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Наши службы и ведомства во время купального сезона дежурят на водных объектах, действуют профессионально и вовремя приходят на помощь. Но всегда лучше предотвратить несчастные случаи, для этого в регионе необходимо усилить профилактическую работу с населением, разъяснять людям, что купаться нужно только в оборудованных для этого местах, особенно с детьми», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.