В субботу, 13 марта, в центре Добринки можно будет привиться от коронавируса.
С 10.00 до 14.00 часов на площади Ленина будет работать передвижной мобильный комплекс, где любой желающий сможет привиться вакциной «Спутник-V”.
Условия для получения прививки:
- возраст старше 18 лет;
- отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации;
- отсутствие прививок в последние 30 дней;
- для женщин – отсутствие беременности.
При себе необходимо иметь медицинский полис и СНИЛС.