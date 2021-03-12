В субботу, 13 марта, в центре Добринки можно будет привиться от коронавируса.

С 10.00 до 14.00 часов на площади Ленина будет работать передвижной мобильный комплекс, где любой желающий сможет привиться вакциной «Спутник-V”.

Условия для получения прививки:

возраст старше 18 лет;

отсутствие тяжелого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации;

отсутствие прививок в последние 30 дней;

для женщин – отсутствие беременности.

При себе необходимо иметь медицинский полис и СНИЛС.