В РДК работала школа актива советов нового направления российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В нашем районе председателем местного отделения этого движения является Татьяна Ивановна Бахтина. Она поприветствовала собравшихся, назвав их самыми лучшими и первыми, пожелала им плодотворной работы и вручила от администрации Добринского района грамоты тем, кто уже за такой короткий срок сумел отличиться.

Это, например, Станислав Стольников из школы №2 п. Добринка, который во время праздничных мероприятий, посвящённых 95-летнему юбилею родного края, подробно объяснял, что представляет собой это движение детей и молодёжи, чем оно отличается от предыдущих.

Среди награждённых были и наставники молодёжи из лицея (Алина Эдуардовна Ильина и Надежда Михайловна Ярикова), 2-й школы п. Добринка (Ирина Васильевна Леонтьева) и гимназии (Наталия Алексеевна Дроздова). Именно под их началом ребята в своих образовательных учреждениях участвуют в новом «Движении первых».

Само мероприятие проходило в игровой форме. Девять сборных команд из всех школ района показывали свои знания и умения, поднимаясь по очереди на районную сцену.

Ну а приятным завершением сбора школы актива советов первых стал приезд на эту встречу председателя регионального отделения движения детей и молодёжи «Движение первых» в Липецкой области Александры Александровны Какичевой и её заместителя Александра Николаевича Бредихина. Гости прибыли не с пустыми руками, а привезли и вручили призы тем мальчишкам и девчонкам, кто во время этого сбора сумел победить в конкурсах.

Завершающим моментом стало общее фото на память.