25 марта в Добринской центральной детской библиотеке состоялся праздник открытия недели детской книги «Как на книжкин день рождения…». На него пригласили ребят из школьного лагеря средней школы №2 п. Добринка.

Неделя детской книги – ежегодная общероссийская акция в дни весенних школьных каникул, направленная на приобщение подрастающего поколения к чтению.

Ведущая поприветствовала гостей и рассказала историю его появления. Затем здесь появились знакомые персонажи – герои сказок: Лиса Алиса, Кот Базилио, Красная Шапочка, Карлсон, Человек Рассеянный и сама Королева Книга.

Кот Базилио и Лиса Алиса хотели испортить праздник гостям: связали библиотекаря, отобрали “золотой ключик” у Королевы Книги. Для того, чтобы освободить библиотекаря и вернуть «ключик» хозяйке праздника, ребятам пришлось пройти через различные испытания, отвечать на вопросы викторины, отгадывать загадки и т.д.

Со всем заданиями ребята успешно справились. И Кот, и Лиса убедились, что в зале собрались умные и талантливые дети.

В конце мероприятия все вместе исполнили песню «Дорогою добра».

О. ПЫЛЕВА,

заведующая Добринской центральной детской библиотекой.