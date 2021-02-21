В этом году зима держит добринских коммунальщиков в тонусе. Регулярные снегопады добавляют им немало проблем. Весь имеющийся арсенал техники и людских ресурсов выводится на улицы поселка, чтобы очистить дороги и тротуары. Но и после ликвидации последствий снегопадов коммунальщики не сидят без дела: вывозят кучи снега с временных площадок для его складирования в разных частях Добринки.

— Сейчас на улицах поселка, — говорит гендиректор ООО «ДобринкаПромСервис» Алексей Кошкаров, — мы занимаемся расширением проезжей части дорог с помощью двух роторных навесок на трактора МТЗ. Приобрели их еще в прошлом году, но зима тогда была малоснежной. В этом году все наоборот. Уже расширили проезжую часть дорог на центральных улицах, можно сказать и по всей Добринке. На узеньких улочках это сделать невозможно из-за опасения, чтобы снег с песком не попал к домам жителей или на их огороды. Весь собранный снег мы вывозим на специализированную площадку, чтобы он не мешал ни автомобилистам, ни пешеходам.