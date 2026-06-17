В Добринке стал лучше мобильный интернет

Телеком-оборудование модернизировано в Добринке, где проживают почти 10 тысяч человек. Теперь им доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит⁄с и более уверенный приём сигнала голосовой связи.

Работы по апгрейду базовых станций прошли в нескольких локациях населённого пункта. Связисты подключили низкочастотный диапазон LTE. Кроме того, инженеры провели рефарминг оборудования, оптимизировав действующую радиосеть: перенастроили параметры, скорректировали азимуты и углы наклона антенн, повысили эффективность использования частотного ресурса. Это позволило расширить зону покрытия и улучшить качество связи. Более уверенный приём сигнала стал доступен в центре поселка, в районе детского парка, основных социальных объектов, жилых домов, железнодорожной станции и Добринского элеватора.

«Это часть нашей системной работы — ранее мы уже улучшили покрытие на трассах, в Задонске и Льве Толстом. Продолжаем», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.