Происшествия

В Добринке в огне погиб человек

1 минута назад
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Надежды огнеборцев на то, что наступивший февраль станет для них спокойным, уже не оправдались. Очередной пожар сегодня, 2 февраля, произошел в Добринке.

Как рассказал дознаватель отделения надзорной деятельности по Грязинскому, Добринскому и Усманскому районам Владимир Юшков, сообщение о возгорании сегодня кирпичного сарая в Добринке поступило на пульт пожарной охраны в 7.10 утра.

На место вызова выехали 2 отделения 18 пожарно-спасательной части районного центра. Больше часа потребовалось брандмейстерам, чтобы ликвидировать огонь. Но пламя полностью уничтожило кровлю и внутреннюю отделку сарая площадью 40 квадратных метров.

При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело мужчины 1971 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Пожарные-спасатели еще раз убедительно обращаются к жителям Добринского района с просьбой строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту, при обогреве своих жилищ, чтобы не допускать больше таких трагических событий.

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