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Подведены итоги первого этапа районного конкурса «Учитель года», который проводился на базе второй Добринской школы.

В нем участвовали пять педагогов:

Наталия Команова, учитель начальных классов МБОУ СШ с. Пушкино,

Светлана Кузнецова, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Дубовое,

Светлана Курбанова, учитель биологии МБОУ «Лицей №1» п. Добринка,

Татьяна Панина, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия имени И.М. Макаренкова» с. Ольговка,

Мария Панова, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 п. Добринка.

Педагоги провели открытые уроки в незнакомом им классе, а также методический семинар для членов жюри, рассказав об опыте своей работы.

Во второй тур (он пройдет уже 17 февраля) вышли Светлана Курбанова и Мария Панова.

Им предстоит показать мастер-классы продолжительностью до 20 минут.

Победитель будет представлять наш район на областном этапе престижного профессионального конкурса.

Справка

Конкурс «Учитель года» в нашем районе проводится с 1995 года. Его первым победителем стала Ольга Бобкова, учитель русского языка и литературы из Демшинки. Позже она вышла в финал областного этапа конкурса и заняла на нем третье место.

Цифра

7 раз учителя Добринского района входили в пятерку лучших педагогов области.