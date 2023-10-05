В районном Доме культуры выступил прославленный ансамбль песни и танца из Донецкой Народной Республики.

Добринцам этот замечательный праздник артисты из ДНР подарили 30 сентября, в День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Последнее число сентября — теперь значимая дата в новейшей истории нашего государства.

И, вообще, гастрольный тур гостей с Донбасса по Липецкой области был приурочен именно к этому событию. Между прочим, не все районы удостоились такой чести — увидеть знаменитых артистов вживую. Поэтому нам повезло, что их выбор пал и на добринскую землю.

История заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» берёт своё начало ещё в довоенном 1937-м году, когда по решению Центрального комитета профсоюзов рабочих угольной промышленности в городе Сталино (сейчас — Донецк) был создан Шахтёрский ансамбль песни и пляски. Его первым художественным руководителем стал композитор Зиновий Дунаевский.

Более чем за 85-летний (!) период существования коллектив не потерял своей актуальности и до сей поры любим зрителями. Видимо, секрет в том, что артисты вкладывают всю душу в свои прекрасные выступления, надолго оставляя о себе добрую память у всех, кто побывал на их концертах. А возгласы «браво!» звучали и в Добринке после каждого танца и каждой песни.

Сейчас генеральным директором и художественным руководителем прославленного ансамбля является Ольга Владимировна Горячева.

— Липецкая область для нас — особый регион России, ставший уже родным, — призналась она. — В 2016-м году мы были приглашены руководителем Государственного театра танца «Казаки России» Леонидом Миловановым на их традиционный фестиваль. Потом, в 2017-м, «Казаки России», не побоявшись обстрелов, приезжали с концертами в Донецк и Енакиево. Именно на вашей липецкой земле, находясь на гастролях, 24 сентября 2022-го года мы всем составом единогласно проголосовали за вступление нашего края в Россию. И сегодняшнее наше выступление посвящаем годовщине этого исторического события. Программа называется «Национальный Донбасс», ведь в нашем регионе проживают представители свыше 100 национальностей!

К сожалению, боевые действия в Донбассе неминуемо затронули и ансамбль «Донбасс».

База коллектива в Донецке находится в Киевском районе города, одном из самых обстреливаемых, и неоднократно попадала под удар украинской артиллерии — и в 2014-м, и в 2022-м… В один из обстрелов осколки снаряда прилетели прямо в женскую раздевалку, откуда за 2 минуты до прилёта артистки ушли в балетный зал после репетиции. В первые дни СВО часть мужчин «Донбасса» ушла на защиту Отечества, и некоторые из них уже никогда не выйдут на сцену, навечно вписав свои имена в историю и легендарного коллектива, и всей Родины.

С февраля прошлого года ансамбль не выступает на домашней сцене: в связи с военной обстановкой массовые мероприятия в Республике запрещены. Так что на данный момент «Донбасс» даёт только гастрольные концерты в других регионах России. В прошлом году, юбилейном для ансамбля, состоялись первые гастроли коллектива в рамках федеральной программы «Мы — Россия», ставшие поистине грандиозными: коллектив за два с половиной месяца проехал от Ростова-на-Дону до Красноярска, дав более полусотни концертов и всюду встретив колоссальный отклик у зрителей.

— Мы чувствуем поддержку огромной страны и считаем себя реальной частью России, — подчёркивает О.В. Горячева.

Концерт в Добринке открылся шахтёрским танцем «Донбасские парни» в исполнении балетной группы под руководством балетмейстера Игоря Кураковского.

А затем прозвучали народные песни на русском и украинском языках, а также известные вокальные произведения советского периода, ставшие классикой нашей эстрады.

Их с большим мастерством исполнили солисты-вокалисты, которых называют золотыми голосами ДНР: заслуженная артистка Украины Виктория Струкова и многократные лауреаты международных конкурсов Анатолий Миняйло и Валерия Лелеко.

Задушевные песни чередовались зажигательными танцами разных народов, которые поражали зрителей своим небывалым темпом и невероятными трюками. На каждый номер добринцы отвечали бурными овациями, а в конце выступления зал в едином порыве встал, провожая артистов.

Среди зрителей были те, кто не понаслышке знает о событиях в Донбассе, а сейчас с семьёй приехал в нашу Хворостянку. Например, Елена Петровна Веретенникова, которая в 2014-м, с началом войны, уехала из Луганской области в большую страну, спасаясь от обстрелов. С букетом цветов Елена Петровна встречала своих земляков.

На одном дыхании пролетел праздник — именно так хочется назвать этот концерт.

— Мы на час с лишним будто вернулись в молодость, в дружный Советский Союз, — выразили своё впечатление от увиденного сотрудник районной библиотеки Сергей Верзилин и педагог школы №2 п. Добринка Елена Григорова.

Были среди зрителей и молодые люди.

— Меня просто переполняют чувства после концерта, — сказала ученица второй школы Ангелина Жигулина, — я впервые на подобном мероприятии и почувствовала себя русской-русской до мозга костей. Спасибо артистам!

С огромной признательностью от всех зрителей перед коллективом выступил заместитель главы Добринского района Олег Николаевич Малыхин, вручивший ведущей солистке коллектива Виктории Струковой благодарность «Донбассу» от нашего края и букет цветов. Также на этом мероприятии присутствовали представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Брависсимо, «Донбасс»!