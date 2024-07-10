Парк Молодежи в прошедшую субботу стал главной площадкой торжеств, посвященных Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В этот день русская православная церковь чтит память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, которые своей историей вечной любви стали символом супружеской жизни.

Организаторы праздника создали максимально комфортные условия для пришедших сюда жителей района. Перед летней сценой установили сидячие зрительные места, для детворы организовали продажу сладкой ваты, прохладительных напитков, поставили батуты. Взрослые могли угоститься горячим шашлыком и свежей выпечкой. Все желающие фотографировались на память в фотозонах.

Перед началом официальной части торжеств праздничный молебен в честь святых Петра и Февронии провел благочинный храмов Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев.

Изюминкой праздника стала церемония бракосочетания, а также обряд «Ромашковая свадьба» Дмитрия Черникова и Раисы Ениной.

От имени всех собравшихся Дмитрия и Раису со столь знаковым и ответственным событием поздравил глава района Александр Пасынков.

— Семейная жизнь, — подчеркнул он, обращаясь к молодым, — это длинная дорога, которую нужно пройти вместе, рука об руку. Не растеряйте свою любовь среди жизненной суеты и обыденности. Всегда смотрите друг на друга с такой же нежностью и любовью, которая сегодня видна в ваших глазах. Поздравляю вас с днем бракосочетания и желаю, чтобы как можно скорее в вашем доме зазвенели детские голоса!

Как и полагается, молодоженам вручили ценный подарок от администрации района. Впрочем, с наградами уехали с праздника и многие другие семьи. Почти два десятка пар получили благодарственные письма и подарки.

Чествовали на празднике и победителей районного конкурса «Семья года», который проводился в нескольких номинациях.

Алексей Алексеевич и Светлана Викторовна Скоробогатовы стали победителями в номинации «Многодетная семья». На втором месте оказалась пара Вадима Владимировича и Светланы Юрьевны Батышкиных. Третье присудили Илясовым — Николаю Сергеевичу и Наталии Николаевне.

В номинации «Творческая семья» не было равных супругам Дорофеевым — Алексею Вячеславовичу и Ирине Николаевне. Второе и третье места заняли семьи Армине Акоповны Степанян, Алексея Викторовича и Надежды Викторовны Григоровых.

В номинации «Трудовая династия» наградили Анатолия Павловича и Нину Николаевну Зверевых, Виктора Константиновича и Веру Владимировну Поповых, Павла Николаевича и Маргариту Игоревну Насоновых.

Самыми спортивными семьями стали Коровины — Кретовы Геннадий Николаевич и Наталья Александровна, Пригородовы Денис Викторович и Татьяна Ивановна, Бредихины Иван Сергеевич и Светлана Борисовна.

После официальной церемонии всех ждали концертные номера от добринских артистов, а также праздничная дискотека.