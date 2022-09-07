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2 сентября 2022 года было проведено первое заседание Общественной палаты Добринского муниципального района Липецкой области в новом составе.

Согласно статье 8 Положения об Общественной палате первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, созвал, открыл и вел до избрания председателя глава Добринского муниципального района Александр Николаевич Пасынков.

На повестке дня решалось 3 вопроса: избрание председателя, заместителя и секретаря Общественной палаты.

При единогласном голосовании председателем ОП была избрана Коняева Анна Владимировна — директор МБУ дополнительного образования «Детская школа искусств им. Н.А. Обуховой», ее заместителем — Пчельникова Наталия Станиславовна — преподаватель этого же учреждения и секретарем — Одинцов Владимир Васильевич — директор МАУ дополнительного образования ДООЦ (физической культуры и спорта).

Глава района поздравил вновь избранных и пожелал плодотворной работы новому составу Общественной палаты района.