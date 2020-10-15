В добринских аптеках наблюдается дефицит антибиотиков, которыми лечат пневмонию

В аптеках Добринки фиксируется дефицит антибиотиков, которые врачи прописывают при лечении COVID-19 и пневмонии. В частности, на территории райцентра очень сложно приобрести “Левофлоксацин” и “Цефтриаксон”.

Кроме того, в продаже резко сократилось количество популярных антивирусных препаратов: “Арбидол” и “Ингавирин”.

Представители аптек, с которыми удалось поговорить корреспонденту “Добринских вестей”, сказали, что такая ситуация характерна не только для Добринки. По их словам, лекарственные препараты отсутствуют в необходимом количестве у поставщиков, их быстро разбирают.

С чем это связано, пока непонятно. Одна из возможных причин – ажиотажный спрос на фоне роста сезонной заболеваемости ОРВИ и продолжающейся пандемии коронавируса.

Другая возможная причина – введенная с 1 июля обязательная маркировка лекарственных средств. Суть ее сводится к тому, что на каждом этапе цепочки “производитель – дистрибьютор – аптека – покупатель” происходит отчет с помощью уникального кода на упаковке в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. По задумке, это должно защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение “Честный знак”. Но, по словам представителей аптек, данный процесс отнимает некоторое время и, возможно, способен вызвать небольшие задержки в поставке медикаментов.

Подтвердить и проверить такое суждение мы не можем. Тем более на прошлой неделе в Минздраве заявили, что в России отсутствует дефицит лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По данным ГИС МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) на 7 октября, для медицинского применения из оборота выведено около 40 тыс. упаковок противовирусных препаратов “Арепливир”, “Коронавир”, “Авифавир”, которые изначально выпускаются с маркировкой. В обороте на эту дату находилось порядка 200 тыс. упаковок.