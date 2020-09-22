В Добринских школах появились три новые “Точки роста”. Теперь их в нашем районе пять!

В рамках Всероссийского марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей в нашем районе появились три новых «Точки роста», созданные в рамках нацпроекта «Образование: шаг в будущее». Они заработали в школах поселка Петровский, села Талицкий Чамлык, а также во второй школе районного центра.

В торжественном открытии «Точки роста» в школе поселка Петровский принял участие глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий.

– Современное образование является залогом успешного будущего юных добринцев, – отметил он, – а с появлением подобных центров открываются новые возможности для подрастающего поколения и всего населения в целом. Двести учеников вашей школы переступят порог уникальной образовательной базы, и станут жителями удивительной планеты «Точка роста». Вы войдете в прекрасные кабинеты с новым современным оборудованием. Дерзайте, учитесь новому, фантазируйте. Хлебному краю нужны новые кулибины и ломоносовы!

После торжественной линейки и традиционной разрезанной красной ленточки директор школы Елена Исаева провела для гостей небольшую экскурсию в «Точку роста». Центр представляет собой принципиально новое образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием, которое будет использоваться в трех областях: информатике, технологии и основах безопасности жизнедеятельности.

Функциональные зоны для изучения этих учебных предметов расположены в одном кабинете. Другой представляет собой помещение для проектной деятельности, включающее зону коворкинга, шахматную гостиную и медиазону.

По словам Исаевой, значительно изменилась область «Технология», в которую ввели новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Современные предметы будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий.





Новые подходы к выявлению талантливых детей потребовали солидного технического подкрепления. В числе закупленного для добринских школ оборудования есть многофункциональные устройства, современные ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, манекены для отработки навыков оказания первой помощи и многое другое. Приобретена мебель, видео- и фотокамеры. Это откроет перед ребятами еще больше возможностей для самосовершенствования.

– И не даст закисать педагогам, – уверена начальник районного отдела образования Ирина Немцева, – чтобы научить детей, мы должны сами научиться. Конечно, это толчок. Это действительно точка роста, мы будем расти вместе с ребятами. Не только школьники, но и родители смогут здесь всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.

В рамках работы открывшихся в районе центров, помимо кружков, дополнительного образования и учебной деятельности, будет проводиться множество мероприятий, ориентированных на совместную деятельность. Соответственно, наладится интеллектуальное взаимодействие между школами. Шахматные турниры, акции, научные мини-конференции, обмены опытом. Все это позволит активнее внедрять в образовательный процесс прогрессивные формы.

Год назад первые «Точки роста» заработали в добринском лицее и гимназии села Ольговка. Открытие трех новых центров стало особенностью нового учебного года. Надеемся, что интерес детей к учебе в таких школах вырастет значительно.