С самого начала пандемии в ГУЗ «Добринская ЦРБ», в поликлинике по улице Корнева (вход с торца здания — от военкомата), на 2-м этаже, был выделен отдельный кабинет для пациентов с температурой. В принципе он постоянно действовал во время всех вспышек гриппа и ОРВИ.

С 1-го февраля этого года открыли ещё один кабинет на 1-м этаже (в кабинете нарколога-психотерапевта), вход тоже с торца здания.

— Приём температурящих, — рассказывает главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Самошина, — у нас теперь ведут три доктора: инфекционист Евгений Васильев, терапевт Юлия Султанбекова и с недавних пор ещё лор-врач Анна Паршинцева. Вызовов специалистов к взрослым больным на дом по Добринке бывает достаточно много — около 40 за день. Инфекционист начинает объезд с утра, а два других врача — после приёма пациентов в кабинете. Их рабочий день заканчивается достаточно поздно.

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286 пациентов в Добринском районе заболели ковидом с 1 по 7 февраля,

518 человек привились первым компонентом в этот период,

562 добринца получили вакцину повторно.

Добавим, что Минздрав и Роспотребнадзор России разработали новые требования в борьбе с коронавирусом. Изменения произошли в порядке выдачи больничных и выписке пациентов с COVID-19, а также они коснулись тех, кто был «контактным».

Теперь нормативными документами разрешено открытие листка нетрудоспособности сроком до 7 дней в результате дистанционной консультации, в том числе с использованием аудиозвонка. Для дальнейшего продления листа нетрудоспособности необходим очный осмотр медицинским работником. Для подтверждения выздоровления больше не понадобится контрольный ПЦР-тест, как было до того. Исключение составляют работники социальной защиты. И важно: отменяется обязательная изоляция и медицинское наблюдение для контактировавших с больными ковидом при условии отсутствия симптомов ОРВИ.

— Это вынужденная мера, — объясняет главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Лилия Игоревна Самошина, — она связана с возросшей нагрузкой на медиков, особенно это касается лечебных учреждений, оказывающих помощь городскому населению. Медицинские работники Добринского района сейчас тоже работают с повышенной нагрузкой, но на данный момент мы справляемся, чтобы в день обращения пациента осмотреть его очно, оценить состояние заболевшего, протестировать на новую коронавирусную инфекцию при наличии симптомов ОРВИ и сразу выдать льготные лекарственные препараты, если нет показаний к госпитализации в специализированные лечебные организации.

Об этом послаблении на минувшей неделе говорил президент В.В. Путин. Лидер страны пояснил, что это связано с особенностью течения болезни при штамме «омикрон» и добавил: «никаких локдаунов» в связи с его распространением «не намечается».